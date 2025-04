MotoGp Razgatioglu pronto al grande salto Il manager Pramac sarebbe perfetta

pronto al grande salto in Moto gp. Ci vuole provare, desidera mettersi alla prova con i prototipi dopo aver dimostrato di essere il migliore tra le derivate di serie. Campione in carica Superbike, oggi Razgatlioglu combatte con la risalita Ducati e un Nicolò Bulega in grande forma. L’ex pilota VR 46 è infatti leader della classifica nonostante l’inconveniente tecnico che lo ha fermato ad Assen, quando era in testa in gara 2 dopo una grande rimonta dall’undicesima posizione, e si candida a vincere il suo primo grande alloro della carriera dopo quello in Supersport (la seconda classe Superbike). Il turco vorrebbe batterlo, ma si sente limitato da una Bmw inferiore a Ducati ed è convinto di aver già dimostrato tutto il suo talento dopo tanti anni di militanza. Sport.quotidiano.net - MotoGp, Razgatioglu pronto al grande salto. Il manager: “Pramac sarebbe perfetta” Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 15 aprile 2025 – Un mondiale Superbike con Yamaha, un mondiale Superbike con Bmw, uno dei pochi a battere Ducati e la Panigale. Toprak Razgatlioglu èalin Moto gp. Ci vuole provare, desidera mettersi alla prova con i prototipi dopo aver dimostrato di essere il migliore tra le derivate di serie. Campione in carica Superbike, oggi Razgatlioglu combatte con la risalita Ducati e un Nicolò Bulega informa. L’ex pilota VR 46 è infatti leader della classifica nonostante l’inconveniente tecnico che lo ha fermato ad Assen, quando era in testa in gara 2 dopo unarimonta dall’undicesima posizione, e si candida a vincere il suo primoalloro della carriera dopo quello in Supersport (la seconda classe Superbike). Il turco vorrebbe batterlo, ma si sente limitato da una Bmw inferiore a Ducati ed è convinto di aver già dimostrato tutto il suo talento dopo tanti anni di militanza.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Bagnaia pronto alla sfida con Marquez. Si parte alle 14.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove ...

MotoGp, Bezzecchi pronto alla gara d'esordio. "Non vedo l’ora d’iniziare questa nuova avventura"

Dopo cinque giorni di test tra Sepang e Buriram, che hanno confermato il potenziale della RS-GP25, Aprilia Racing è pronta per affrontare la prima gara della stagione sul Chang International ...

MotoGp, Bezzecchi pronto alla gara d'esordio. "Non vedo l’ora d’iniziare questa nuova avventura"

Dopo cinque giorni di test tra Sepang e Buriram, che hanno confermato il potenziale della RS-GP25, Aprilia Racing è pronta per affrontare la prima gara della stagione sul Chang International ...

Max Temporali: "La comunicazione via radio in MotoGP è un pericolo, i piloti sono appesi a un filo". Nicolò Bulega: "Potevo andare in MotoGP, ma non volevo bruciarmi. Per questo VR46 ha scelto Iannone". Ne parlano su altre fonti

Riporta formulapassion.it: Razgatlioglu vuole la MotoGP già nel 2026, Sofuoglu: “Pramac soluzione perfetta, anche per Red Bull” - Toprak Razgatlioglu non è mai stato così vicino all'approdo in MotoGP: lo aspetta il team Pramac, perfetto per gli incastri di sponsor ...

it.motorsport.com comunica: SBK | Razgatlioglu taglia corto: "Ora dobbiamo dimenticare la MotoGP" - Toprak Razgatlioglu commenta le voci sul suo possibile approdo in MotoGP all'arrivo della Superbike ... che è comunque il grande favorito per il weekend di Donington, essendo il circuito una ...

lamilano.it riferisce: MotoGP: tutto pronto per il GP del Qatar - La MotoGP torna per il suo quarto ... il via libera dallo staff medico ed è pronto a riprendere il cammino verso la riconferma. Il suo ritorno in pista rappresenta uno degli elementi più attesi del ...