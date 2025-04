Più agenti di polizia e un turno continuativo della municipale ecco come garantire sicurezza entro il 2027

della sicurezza in città, non solo nelle zone periferiche ma anche in quelle non. Ilpescara.it - "Più agenti di polizia e un turno continuativo della municipale": ecco come garantire sicurezza entro il 2027 Leggi su Ilpescara.it L’aggressione in via Orazio subita da una donna, che nella mattina di lunedì 14 aprile ha partecipato al sit-in organizzato dal gruppo civico Pettinari Sindaco, ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul problemain città, non solo nelle zone periferiche ma anche in quelle non.

