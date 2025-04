Guidonia Montecelio RM arrestato rapinatore seriale decisivi video e prove genetiche

Guidonia Montecelio (Roma) – È stato arrestato il presunto autore di una serie di rapine avvenute a Guidonia Montecelio, due delle quali andate a segno e una fallita. A incastrarlo sono stati i risultati delle indagini condotte dalla polizia scientifica, che ha raccolto numerosi riscontri a suo carico.Tra gli elementi determinanti, la corrispondenza genetica tra un calzino tagliato trovato nella sua abitazione e un altro reperto identico rinvenuto in un sottoscala condominiale, ritenuto compatibile con l’indumento indossato durante le rapine.Ulteriori verifiche condotte dall’Unità indagini elettroniche hanno permesso di confrontare le immagini delle telecamere di sorveglianza con le caratteristiche somatiche dell’indagato e gli indumenti sequestrati, facendo emergere significative compatibilità. Romadailynews.it - Guidonia Montecelio (RM), arrestato rapinatore seriale: decisivi video e prove genetiche Leggi su Romadailynews.it Due colpi riusciti e uno tentato. Custodia cautelare in carcere per un uomo già noto alle forze dell’ordine.(Roma) – È statoil presunto autore di una serie di rapine avvenute a, due delle quali andate a segno e una fallita. A incastrarlo sono stati i risultati delle indagini condotte dalla polizia scientifica, che ha raccolto numerosi riscontri a suo carico.Tra gli elementi determinanti, la corrispondenza genetica tra un calzino tagliato trovato nella sua abitazione e un altro reperto identico rinvenuto in un sottoscala condominiale, ritenuto compatibile con l’indumento indossato durante le rapine.Ulteriori verifiche condotte dall’Unità indagini elettroniche hanno permesso di confrontare le immagini delle telecamere di sorveglianza con le caratteristiche somatiche dell’indagato e gli indumenti sequestrati, facendo emergere significative compatibilità.

