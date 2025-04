Arte e potere su Rai 5 il documentario Arte e Propaganda

Arte e potere, su Rai 5 il documentario “Arte e Propaganda”

Il documentario “Arte e Propaganda” debutterà mercoledì 16 aprile 2025 alle 21.15 su Rai 5, come parte del programma Art Night curato da Silvia De Felice. Creato da Eleonora Zamparutti e Piero ...

