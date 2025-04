La stufa provoca un incendio in casa donna intossicata portata nella camera iperbarica di Fidenza

nella camera iperbarica dell'Ospedale di Vaio di Fidenza la donna, rimasta intossicata in seguito all'incendio del suo appartamento a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Il rogo si è verificato all'interno di un'abitazione in via San Prospero nella mattinata di martedì. Parmatoday.it - La stufa provoca un incendio in casa: donna intossicata portata nella camera iperbarica di Fidenza Leggi su Parmatoday.it E' stata ricoveratadell'Ospedale di Vaio dila, rimastain seguito all'del suo appartamento a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Il rogo si è verificato all'interno di un'abitazione in via San Prosperomattinata di martedì.

