Milan summit con Tare a Roma colloquio conoscitivo concluso

concluso nel primo pomeriggio a Roma il primo incontro ufficiale tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Igli Tare Pianetamilan.it - Milan, summit con Tare a Roma: colloquio conoscitivo concluso Leggi su Pianetamilan.it Si ènel primo pomeriggio ail primo incontro ufficiale tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del, e Igli

Calciomercato Milan, Abraham: futuro in dubbio. E Tare…

Milan, Igli Tare potrebbe diventare il nuovo ds rossonero. Tanti nodi da sciogliere: sul calciomercato la decisione sul futuro di Abraham

Orlando sul DS rossonero: “Per il Milan Tare è la scelta giusta”

Massimo Orlando è intervenuto durante la sua consueta partecipazione a Maracanà su TMW Radio parlando della situazione DS del Milan

Crisi Milan, le domande da farsi per il futuro: Paratici o Tare? E quale sarà il ruolo di Ibrahimovic?

Crisi Milan, l’analisi di Andrea Masala sul futuro dei rossoneri, in particolare in dirigenza, tra il nuovo ds e il ruolo di Ibrahimovic La crisi del Milan è continuata anche nell’ultima giornata di ...

