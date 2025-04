Acciai Speciali Terni Giovanni Arvedi Investiamo 232 milioni nel 2025 Impegni per rilancio ed occupazione

Giovanni Arvedi ai dipendenti di Arvedi Ast e del Tubificio. Il presidente ha indicato obiettivi da raggiunti e da perseguire, investimenti fatti, in corso e da lanciare dando contezza del piano industriale. Il primo pensiero è stato rivolto al giovane operaio. Ternitoday.it - Acciai Speciali Terni, Giovanni Arvedi: “Investiamo 232 milioni nel 2025. Impegni per rilancio ed occupazione” Leggi su Ternitoday.it Una lettera dettagliata inviata daai dipendenti diAst e del Tubificio. Il presidente ha indicato obiettivi da raggiunti e da perseguire, investimenti fatti, in corso e da lanciare dando contezza del piano industriale. Il primo pensiero è stato rivolto al giovane operaio.

