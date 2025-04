Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2025 ore 18:30

Luceverde Lazio Bentrovati dalla redazione cominciamo consegnare un incidente avvenuto lungo la carreggiata sud della A1Napoli incidente che sta provocando incolonnamenti tra Pontecorvo Castrocielo Cassino in direzione di Napolipermolto intenso sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dall' uscita Cassia fino alla Salaria proseguendo in interna code dalla tana fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud e Corea tratti dal vivo con laFiumicino fino alla Tuscolana sulla tangenziale quindi tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni così anche verso lo stadio Olimpico da via dei Monti Tiburtini all'uscita Salaria e Ci sono rallentamenti anche sul tratto Urbano dellaL'Aquila dalla tangenziale est e fino a Tor Cervara incidente ancora una mente sulla Prenestina tra Colle monfortani osteria dell'Osa ci troviamo nell'estrema periferia est ripercussioni incolonnamenti in via Ponte di Nona e lungo via Borghesiana sulla Nettunense code permolto intenso tra Frattocchie e poi China nelle due direzioni sulla Pontina code da Spinaceto alla raccordo in direzione quindi dell'Euro ma ci sono code a tratti permolto intenso Anche tra Pomezia sud casalazzara e Aprilia tutto in direzione di Latina Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione conCapitale