Fiorentina l039ex Pin bacchetta Parisi ampquotLa smetta di fare sceneggiate Favorisce solo gli avversariampquot

Fiorentina Celeste Pin è intervenuto dagli studi di Toscana Tv dove ha parlato del momento della squadra viola e ha mosso. Leggi su Calciomercato.com L`ex difensore dellaCeleste Pin è intervenuto dagli studi di Toscana Tv dove ha parlato del momento della squadra viola e ha mosso.

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano ...

Fiorentina: Pablo Marì arriva e abbraccia Palladino. Trattativa per Bondo

Il difensore Pablo Marì, proveniente dal Monza, è sbarcato al Viola Park. Il difensore spagnolo classe '93, in scadenza con il Monza dove è stato allenato da Raffaele Palladino, è il secondo ...

Ferrari Fiorentina: «Si esce dalla crisi lavorando tutti insieme; Palladino? Non gli serve il nostro sostegno, sa di averlo»

Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima del calcio d’inizio della partita dei viola contro la Lazio Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN prima del ...

Scrive firenzeviola.it: Ordine bacchetta il Milan dopo la Fiorentina: "Abitudine a imbarcare gol nei primi minuti" - Franco Ordine, editorialista del Corriere dello Sport, sul quotidiano romano di oggi si è soffermato come di consueto sulle vicende di casa Milan, al seguito del pari contro la Fiorentina.

informazione.it comunica: Pin sulla coreografia di Fiorentina-Juventus: "Se i tifosi fanno una colletta, io metto 100 euro" - Oggetto del contendere è la coreografia dei tifosi della Fiorentina in occasione della gara di Serie A con la Juventus giocata domenica scorsa allo stadio Franchi, con quel messaggio “Juve m..