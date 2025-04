Atalanta che colpo per il calciomercato arriva l039ex direttore sportivo del Manchester United

colpo a livello dirigenziale da parte dell`Atalanta: John Mortough, ex direttore sportivo del Manchester United, è il nuovo responsabile dell`area. Leggi su Calciomercato.com a livello dirigenziale da parte dell`: John Mortough, exdel, è il nuovo responsabile dell`area.

Calciomercato Atalanta, la Dea accelera: pronto un doppio colpo

Si avvicina l’ultima settimana di calciomercato e l’Atalanta appare intenzionata a battere più di un colpo in entrata. La Dea, finora, è rimasta in disparte, ma la sensazione è che nei prossimi ...

Calciomercato Juve, l’Atalanta piomba sull’obiettivo dei bianconeri. Possibile assalto a giugno per il colpo in Serie A: l’indiscrezione

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’Atalanta piomba sull’obiettivo Anjorin: l’indiscrezione sul futuro del centrocampista dell’Empoli Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ...

Calciomercato Atalanta, Maldini ufficiale: sprint per Bertola

Il calciomercato dell’Atalanta è decollato nelle ultime ore, dopo una prima fase di stallo. La Dea, infatti, dopo un lungo corteggiamento, ha ufficializzato l’arrivo di Daniel Maldini, obiettivo ...

Nota di msn.com: Atalanta, colpo di scena: “Al posto di Gasperini arriva…” - L'Atalanta sta già lavorando alla prossima sessione di calciomercato e parte dall'allenatore: chi al posto di Gasp? C'è ...

Si apprende da ilpallonaro.com: Colpo in Serie A, c’è anche l’annuncio: arriva dall’Arabia! - Il calciomercato non dorme mai, le società di Serie A (e non solo) sono costantemente attive per rinforzare le rose da affidare ai tecnici.

Segnala rompipallone.it: TS – Scelta fatta, prendono Lookman: le cifre del colpo in Serie A - A cifre già annunciate il colpo in Serie A e con addio all'Atalanta, per la permanenza in Italia, ecco il colpo Ademola Lookman.