Emanuela Orlandi generale Obinu ‘penso sia stata rapita a scopo sessuale’

Emanuela Orlandi, il generale che indagò: “Per me un rapimento a scopo sessuale”

Mauro Obinu, ex generale dei carabinieri, è stato ascoltato in audizione dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi presieduta dal senatore ...

Emanuela Orlandi, il generale Obinu in commissione: “Una bruttissima cosa di natura sessuale, c’entra la tratta delle bianche”

Poche ore fa, la commissione bicamerale di inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha ascoltato il generale Mauro Obinu. Obinu, all’epoca dei fatti era a capo del ...

Emanuela Orlandi e il mistero del fascicolo vuoto: la Commissione indaga sulla scomparsa

Il presidente De Priamo ha informato che, come stabilito dall'ufficio di presidenza della commissione bicamerale di inchiesta, sarà presentata una richiesta ufficiale all'archivio in merito ai ...

