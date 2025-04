Rinviati i lavori sulla rete idrica di Santa Maria a Monte

lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, inizialmente programmati per domani (mercoledì 16 aprile), Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse si è reso necessario rinviare l'intervento a dati da destinarsi. Per questo motivo il. Pisatoday.it - Rinviati i lavori sulla rete idrica di Santa Maria a Monte Leggi su Pisatoday.it In riferimento ainel comune di, inizialmente programmati per domani (mercoledì 16 aprile), Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse si è reso necessario rinviare l'intervento a dati da destinarsi. Per questo motivo il.

Potrebbe interessarti anche:

Lavori per la manutenzione della rete idrica, acqua a singhiozzo in due aree della città

Da lunedì 3 marzo Amap avvierà una serie di interventi di manutenzione – che prevedono la sostituzione dei misuratori di portata in corrispondenza dei punti di alimentazione alle sottoreti ...

Acqua, lavori rinviati alla centrale di Sardellane: non ci sarà l'interruzione idrica

Il 22 febbraio la società Acqualatina comunicava l'ennesima interruzione idrica in sei comuni della provincia pontina (Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo Sezze e Terracina) a partire ...

Lavori programmati alla rete idrica; mezza provincia di Latina resta senza acqua

Interruzione idrica il 3 marzo: Acqualatina avvia lavori di manutenzione sulla rete I lavori di rifunzionalizzazione della condotta principale di Sardellane, inizialmente programmati per fine ...

Rinviati i lavori sulla rete idrica di Santa Maria a Monte. Rinviati lavori alla rete idrica a Santa Maria a Monte. Maltempo, rinviati i lavori sulla rete idrica. Firenze, Publiacqua informa: lavori rinviati per maltempo, sospensioni idriche previste e cantieri. Publiacuqa. Firenze, intervento rinviato per condizioni meteo avverse in via Palazzuolo e via del Porcellana. Maltempo, Adf: rinviato l’intervento di manutenzione a Monte Argentario. Ne parlano su altre fonti

Come scrive gonews.it: Rinviati lavori alla rete idrica a Santa Maria a Monte - In riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, inizialmente programmati per domani (mercoledì 16 aprile), Acque comunica ...

Lo riporta zon.it: Salerno, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua mercoledì 16 aprile in diverse strade - Nell’ambito dell’intervento per la “Riduzione delle perdite nella rete di distribuzione dell’acqua, digitalizzazione e monitoraggio” nel Comune di ...

Secondo renonews.it: Hera, la rete idrica di Calderara si rinnova: mercoledì 16 aprile intervento di sostituzione di 1,5 km di condotta - L’intervento è previsto mercoledì 16 aprile e comporterà l’ interruzione del servizio idrico dalle 8.30 alle 14.30, dal civico 28 di via San Vitalino fino a tutte le utenze della frazione di Longara.