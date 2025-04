Agroalimentare Marchi DG Ismea Investire in innovazione tecnologica agevolando i giovani imprenditori

Agroalimentare italiano è, oggi, riconosciut Ilgiornaleditalia.it - Agroalimentare. Marchi (DG Ismea): "Investire in innovazione tecnologica agevolando i giovani imprenditori" "La sfida della qualità è fondamentale e da questo punto di vista il nostro Paese riveste un ruolo importante. Il tema della libertà di scelta è sempre più cruciale, poiché i cittadini vogliono essere informati per decidere consapevolmente. Il valore dell'italiano è, oggi, riconosciut

Vinitaly, Ismea: "Vino ruolo di punta sui mercati, in 10 anni +50% valore export". Marchi (Ismea): “Dal Pnrr due miliardi per le filiere” | Intervista. Vinitaly, Ismea: "Vino ruolo di punta sui mercati, in 10 anni +50% valore export". Vinitaly, Ismea: "Vino ruolo di punta sui mercati, in 10 anni +50% valore export". Ismea, Sergio Marchi è il nuovo direttore generale. Agricoltura italiana seconda nell'Ue per valore aggiunto. Ne parlano su altre fonti

Secondo ansa.it: Ismea, ddl agroalimentare tutela il valore del made in Italy - Il disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri recante disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca è fondamentale per tutelare il valore dei prodotti di eccellenza italiana.

Scrive canaledieci.it: Marchi (Ismea): “Pronti a fornire dati su filiere agroalimentari a decisore politico” - per individuare come intervenire e quindi aiutare il decisore politico rispetto alle filiere del settore agricolo e agroalimentare. È veramente un'iniziativa a tutto tondo". Lo ha detto Sergio Marchi, ...

Nota di askanews.it: Ismea: Ddl difesa agroalimentare pilastro per tutela made in Italy - Roma, 10 apr. (askanews) – “Il disegno di legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri recante disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca è fondamentale per tutelare il valore dei ...