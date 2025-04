Dazi le borse chiudono la giornata in rialzo Milano e Madrid le piazze più virtuose

Le borse europee chiudono in rialzo, con Milano e Madrid che sono le piazze le migliori e salgono oltre il 2% . Gli investitori hanno monitorato gli sviluppi sulle tensioni commerciali dopo gli annunci di Trump, tra cui, da un lato, le speculazioni su possibili Dazi su prodotti farmaceutici e semiconduttori e, dall'altro, dichiarazioni più rassicuranti riguardanti l'industria automobilistica.

