Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaincidenti in auto sulla direttriceNapoli all'altezza dell'uscita Anagni incidente che interessa entrambe le direzioni al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sul Raccordo Anulare un incidente all'interno della causa delle cose tra le uscite previsti ne ha più ha sempre in internet per traffico intenso tra Cassia Veientana e Salaria poi dalla Nomentana la 24 in esterna code a tratti dallaFiumicino a Tuscolana poi ti rallenta dalla Prenestina alla Nomentana su via di Tor Bella Monaca per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte 5 vetture si sono formate code tra via Casilina e viale Duilio gambellotti direzione Raccordo Anulare ci sposiamo la sull'Aurelia per un altro incidente verificatosi in prossimità dell'uscita di Civitavecchia sud ci sono quelli a partire da viale Guido Baccelli da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della