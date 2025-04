8220A Pasqua mangia un agnello e salva un pastore8221 l8217appello dell8217eurodeputato di Fratelli d8217Italia

Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, invita a mangiare agnello a Pasqua per “salvare i pastori”, ma le cose non stanno così: la maggior parte degli agnelli è importata dai Paesi dell'Est Europa e trasportata in condizioni precarie. Leggi su Fanpage.it L’eurodeputato did'Italia, Sergio Berlato, invita areper “re i pastori”, ma le cose non stanno così: la maggior parte degli agnelli è importata dai Paesi dell'Est Europa e trasportata in condizioni precarie.

