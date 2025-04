Inter-news.it - Gentile convinto: «Verticalizzazioni la chiave dell’Inter col Bayern Monaco!»

Riccardoha espresso il suo punto di vista sul doppio confronto tra Inter e, ponendo l’accento sull’approccio che i nerazzurri avranno nel ritorno di San Siro.SULL’ANDATA – L’Inter affronterà ilnel match del ritorno dei quarti di finale di Champions League previsto domani 16 aprile. Il giornalista Riccardo, pronunciandosi sul punto a Sky Sport, ha indicato innanzitutto il suo giudizio sull’andata: «Da un punto di vista tattico, strategico, Kompany paga ancora qualcosa rispetto a Inzaghi. Secondo me, la partita dil’ha letta meglio il piacentino rispetto al belga. Nel momento in cui ottieni l’1-1, e mancano due minuti alla fine, devi mantenere il risultato. I tedeschi avrebbero dovuto considerare il ritorno, amministrando il finale del match in vista della sfida di Milano.