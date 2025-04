Incidente stradale a pochi metri dalla scuola ferita una donna

Incidente stradale a Giugliano in Campania in via San Rocco a pochi passi dalla scuola. Violento l'impatto tra le due auto coinvolte nel sinistro stradale. La donna che era alla guida di una delle due vetture è stata trasportata in ospedale. Traffico nella zona per la presenza delle auto.

