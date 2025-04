Via Crucis e riti di Pasqua 2025 gli appuntamenti a Bologna

Bologna, 15 aprile 2025 – E’ tempo di Triduo Pasquale, ossia gli ultimi tre giorni della Settimana santa (da giovedì a sabato), in preparazione alla Pasqua di domenica 20 aprile. Mercoledì 16, alle 18.30 nella cattedrale di San Pietro (via Indipendenza 7), l’arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà la messa crismale. Giovedì 17, alle 17.30 sempre in Cattedrale, presiederà la Missa in Coena Domini, la messa della Cena del Signore e al termine guiderà l’adorazione eucaristica. Venerdì 18, alle 17.30 in Sa Pietro, presiederà la celebrazione della Passio, la Passione del Signore. Alle 21, lungo via dell’Osservanza, guiderà la Via Crucis cittadina con le meditazioni curate da volontari e operatori dell’Istituto Penale minorile del Pratello. Sabato 19, alle 10.30 in Cattedrale, assisterà all’Ora della Madre, animata dai Servi di Maria. Ilrestodelcarlino.it - Via Crucis e riti di Pasqua 2025: gli appuntamenti a Bologna Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 15 aprile– E’ tempo di Triduole, ossia gli ultimi tre giorni della Settimana santa (da giovedì a sabato), in preparazione alladi domenica 20 aprile. Mercoledì 16, alle 18.30 nella cattedrale di San Pietro (via Indipendenza 7), l’arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà la messa crismale. Giovedì 17, alle 17.30 sempre in Cattedrale, presiederà la Missa in Coena Domini, la messa della Cena del Signore e al termine guiderà l’adorazione eucaristica. Venerdì 18, alle 17.30 in Sa Pietro, presiederà la celebrazione della Passio, la Passione del Signore. Alle 21, lungo via dell’Osservanza, guiderà la Viacittadina con le meditazioni curate da volontari e operatori dell’Istituto Penale minorile del Pratello. Sabato 19, alle 10.30 in Cattedrale, assisterà all’Ora della Madre, animata dai Servi di Maria.

Potrebbe interessarti anche:

Riti delle processioni pasquali: si parte con la “Via Crucis”

Arezzo, 2 aprile 2025 – “Si rinnovano anche quest’anno i riti delle processioni pasquali che prendono avvio da venerdì 4 aprile con la Via Crucis della parrocchia della Madonna delle Grazie del ...

La Via Crucis cittadina apre i riti pasquali della diocesi di Lanciano-Ortona

La Via Crucis cittadina, in programma oggi 12 aprile a Lanciano, apre i riti pasquali della diocesi. “Possiamo immaginare la Via Crucis come un percorso che ci ricorda la passione di Gesù, in cui ...

Via Crucis e benedizione dei rami di ulivo: le strade chiuse

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per la processione della via Crucis della Quaresima e per la Benedizione dei rami d’ulivo di Mons. Giorgio Ferretti e ...

Via Crucis e riti di Pasqua 2025: gli appuntamenti a Bologna. Viaggio nella fede: Vie Crucis e riti della Settimana Santa a Reggio Calabria e dintorni. Dalla domenica delle Palme alla Via Crucis: tutti gli appuntamenti della Settimana Santa a Ravenna. La Via Crucis cittadina apre i riti pasquali della diocesi di Lanciano-Ortona. Riti e tradizioni della Settimana Santa, Venerdì rivive il fascino della Via Crucis. Riti di Pasqua / Santa Venerina, sul tema della speranza la Via crucis vivente. Ne parlano su altre fonti

Scrive ansa.it: Dal Giovedì Santo alla Via Crucis, chi sostituisce il Papa nel Triduo Pasquale - Ancora non ci sono informazioni per i riti successivi, la veglia del sabato santo in Basilica e la messa di Pasqua in Piazza San Pietro (ANSA) ...

msn.com comunica: Via Crucis al Colosseo, il Papa ha preparato le meditazioni. Presiede il cardinale Reina - La Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo, il prossimo 18 aprile, sarà presieduta dal cardinale Vicario per la Diocesi di Roma, Baldassarre Reina. Le meditazioni sono state preparate da papa Frances ...

Si apprende da lanazione.it: Weekend di Pasqua con l’incognita meteo - Arezzo, 15 aprile 2025 – L e gite fuori porta degli aretini e gli arrivi del fine settimana di turisti e visitatori sono a rischio. Ma anche i tanti eventi all’aperto e i riti religiosi della settiman ...