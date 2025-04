Importante riconoscimento per associazione sportiva Libertas di Valmontone

Importante riconoscimento per l'associazione sportiva Libertas di Valmontone che nelle ore scorse ha ritirato il prestigioso premio “Mos Maiorum”, istituito per celebrare l’80° anniversario del Centro Nazionale Sportivo Libertas e della Libertas Roma, e il 2778° anno dalla fondazione di Roma. Frosinonetoday.it - Importante riconoscimento per l'associazione sportiva Libertas di Valmontone Leggi su Frosinonetoday.it per l'diche nelle ore scorse ha ritirato il prestigioso premio “Mos Maiorum”, istituito per celebrare l’80° anniversario del Centro Nazionale Sportivoe dellaRoma, e il 2778° anno dalla fondazione di Roma.

Potrebbe interessarti anche:

Un nuovo importante riconoscimento per il Teatro Massimo: ecco il premio Abbiati della critica musicale

Il Premio Abbiati, considerato il più autorevole riconoscimento della critica musicale italiana, giunto alla 44esima edizione, è stato assegnato ieri a Milano dall’Associazione Nazionale dei ...

Antonio Patuelli alla guida della Commissione italiana per l’Unesco. Il sindaco: "Importante riconoscimento"

Non solo vertice dell'Abi, ora anche alla guida della commissione Unesco. Arriva un nuovo importante incarico per il ravennate Antonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna. A renderlo noto è ...

Importante riconoscimento per Hubitat: un'agenzia di comunicazione di Battipaglia

Se in molti temono che l’intelligenza artificiale prenda il posto delle persone, c’è chi dimostra che tecnologia e capitale umano possono essere potenti alleati. E lo fa nel Mezzogiorno d’Italia, ...

Capolona e Subbiano: il galà dello sport delle società dilettantistiche sportive e degli atleti del territorio. Presentata ufficialmente “Varallo Città Europea dello Sport 2025". Riconoscimento attività sportiva: nuove procedure dal 15.11. Attività sportive: cambia la procedura per il riconoscimento. Premio "Villa Vogel Sport" 2024. Kalat Winner - Caltanissetta che vince nello sport. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: La Pro loco di Sticciano ha ottenuto riconoscimento della personalità giuridica. La prima nel comune - «Il consiglio, ritenendo questo riconoscimento molto importante per proiettare nel futuro l’associazione ... ricreativi, sportivi e culturali». «Il lavoro e l’impegno della Pro Loco ...