Aggredito in casa gli strappano un orecchio con un morso dai domiciliari finisce in carcere

carcere per il 32enne che nelle scorse settimane è stato Aggredito in casa da uomini mentre si trovava ai domiciliari. Nella giorata di ieri la polizia ha dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare disposto dal gip nei confronti dell’uomo. I fatti. Latinatoday.it - Aggredito in casa gli strappano un orecchio con un morso: dai domiciliari finisce in carcere Leggi su Latinatoday.it Si sono aperte le porte delper il 32enne che nelle scorse settimane è statoinda uomini mentre si trovava ai. Nella giorata di ieri la polizia ha dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare disposto dal gip nei confronti dell’uomo. I fatti.

Potrebbe interessarti anche:

Bimba uccisa da pitbull in casa, morsi in faccia e agli arti: “Aveva già aggredito altri cani”

La Procura di Nola indaga sulla morte della bimba di 9 mesi sbranata dal pitbull di famiglia. Il raconto dei vicini: quel cane aveva già aggredito.Continua a leggere

Moglie uccide il marito durante una lite in casa: «Mi ha aggredito e l'ho accoltellato». La vittima Mario La Pietra aveva 30 anni

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite familiare a San Severo, nel Foggiano. La tragedia è avvenuta ieri sera in un?abitazione di vico Barone,...

Diego Dalla Palma: “Aggredito e massacrato in casa da una persona che frequentavo”

Diego Dalla Palma è stato aggredito brutalmente. Lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di “One More Time”, podcast di […] Continua a leggere Diego Dalla Palma: “Aggredito e massacrato in casa da ...

Aggredito in casa gli strappano un orecchio con un morso: dai domiciliari finisce in carcere. Prende la moglie a martellate in testa, poi le stacca un orecchio a morsi e scappa. Strappa con un morso l'orecchio a un passante. Aggressione in centro, cane strappa l'orecchio a un bedizzolese. Acerra, bambina uccisa da pitbull, la mamma: «Tutta colpa del tuo maledetto cane». Karim Capuano arrestato per aggressione. Ne parlano su altre fonti

Scrive radioluna.it: Orecchio staccato a morsi, l’aggredito va in carcere: era ai domiciliari e ha fatto entrare in casa persone non autorizzate - LATINA – Aggredito mentre era ai domiciliari, si trova ora in carcere l’uomo di Latina rimasto ferito nel corso di un’azione avvenuta all’interno del suo appartamento dove gli è stato strappato con un ...

latinaoggi.eu comunica: Aggredito in casa e ferito a morsi, le analisi sul telefono - La Polizia ha sequestrato lo smartphone del giovane arrestato per il coinvolgimento nel brutale ferimento. Gli investigatori cercano prove del legame con Mastracci e il movente dell’agguato finito con ...

Si apprende da ogginotizie.it: Aggredito in casa e gravemente ferito, si indaga sul telefonino - Durante questo episodio, l’aggressore ha inflitto gravi ferite morsi all’orecchio, portando al distacco parziale di mezzo orecchio della vittima. Le indagini si concentrano sul principale sospettato, ...