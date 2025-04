Juventusnews24.com - Mercato Juventus, da Fagioli a Kostic: tesoretto da 50 milioni dai riscatti dei bianconeri in prestito. La situazione nome per nome

di RedazioneNews24, dada 50circa per la prossima estate. Tutti i nomiTuttosport ha analizzato ladei calciatoriattualmente ined i loro possibili. Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, che hanno un valore rispettivamente di 4 e 17di euro, verranno riscattati dalla Lazio. Anche Hans Nicolussi Caviglia diventerà un calciatore del Venezia per 3,5, così come Tarik Muharemovic al Sassuolo per 4,5di euro. Sembra già scritto anche il riscatto di Nicolòin casa Fiorentina per una cifra di 16di euro. Altri 5dovrebbero arrivare dal Fenerbahce per Filip.Per quanto riguarda imeno probabili, invece, sono basse le probabilità di conferma all’Ajax di Daniele Rugani (riscatto a 5), così come per Facundo Gonzalez al Feyenoord (6).