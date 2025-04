Rovella Lazio già deciso il riscatto dalla Juve ecco quanto incasserà il club bianconero per la cessione a titolo definitivo

JuventusNews24Rovella Lazio, già deciso il riscatto dalla Juve: la cifra che incasserà il club dalla cessione del centrocampistaTuttosport ha analizzato la situazione dei calciatori bianconeri attualmente in prestito ed i loro possibili riscatti. È già scritto quello di Nicolò Rovella: il centrocampista è un titolare nella Lazio di Baroni ed il club biancoceleste ha già deciso sul suo futuro.Affare da 17 milioni di euro: è questa la cifra che incasserà la Juventus per la cessione a titolo definitivo.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Rovella Lazio, già deciso il riscatto dalla Juve: ecco quanto incasserà il club bianconero per la cessione a titolo definitivo Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, giàil: la cifra cheildel centrocampistaTuttosport ha analizzato la situazione dei calciatori bianconeri attualmente in prestito ed i loro possibili riscatti. È già scritto quello di Nicolò: il centrocampista è un titolare nelladi Baroni ed ilbiancoceleste ha giàsul suo futuro.Affare da 17 milioni di euro: è questa la cifra chelantus per la.Leggi suntusnews24.com

