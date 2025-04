Giuli Giusto dedicare un luogo pubblico a Gentile Solo chi è accecato dal furore ideologico nega la sua statura

Giusto intitolare un luogo pubblico a Firenze al grande filosofo Giovanni Gentile“. Parole chiare quelle del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, affidate a un comunicato nel giorno in cui ricorre l’81esimo anniversario (15 aprile 1944) dell’assassinio del padre dell’Attualismo e ministro dell’Istruzione negli anni Venti. Un colpo a freddo sulla soglia della sua casa a Firenze, la villa di Montalto al Salviatino, da un commando di partigiani comunisti aderente ai Gap. L’intestazione di un largo al filosofo nella sua Firenze, proposta alcuni giorni fa dal consigliere comunale di FdI Alessandro Draghi, “è un fatto di pura laicità politica e culturale”. Giuli spiega che “Gentile eccede le ideologie. Ed è il momento di riconoscere che la sua statura è quella di un classico”. Le “prove” non mancano per chiudere definitivamente con la stagione dell’ostracismo postumo. Secoloditalia.it - Giuli: “Giusto dedicare un luogo pubblico a Gentile. Solo chi è accecato dal furore ideologico nega la sua statura” Leggi su Secoloditalia.it “Èintitolare una Firenze al grande filosofo Giovanni“. Parole chiare quelle del ministro della Cultura, Alessandro, affidate a un comunicato nel giorno in cui ricorre l’81esimo anniversario (15 aprile 1944) dell’assassinio del padre dell’Attualismo e ministro dell’Istruzione negli anni Venti. Un colpo a freddo sulla soglia della sua casa a Firenze, la villa di Montalto al Salviatino, da un commando di partigiani comunisti aderente ai Gap. L’intestazione di un largo al filosofo nella sua Firenze, proposta alcuni giorni fa dal consigliere comunale di FdI Alessandro Draghi, “è un fatto di pura laicità politica e culturale”.spiega che “eccede le ideologie. Ed è il momento di riconoscere che la suaè quella di un classico”. Le “prove” non mancano per chiudere definitivamente con la stagione dell’ostracismo postumo.

