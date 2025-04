Calcio Simone Ricci è Mister Prima Categoria con la Castelfrettese è il terzo campionato vinto in 8 anni

CASTELFERRETTI, 15 aprile 2025 – Simone Ricci conquista un tris da sogno e ora a pieno titolo può essere soprannominato "Mister Prima Categoria". L'allenatore della Castelfrettese, infatti, ha vinto per la terza volta in carriera questo campionato: nel 2016-2017 e nel 2023-2024 con il Sassoferrato Genga, società in cui ha giocato anche come attaccante, e nel 2024-2025 appunto con i "Frogs". Nel 2016-2017 e nel 2023-2024 ha vinto il girone B con il Sassoferrato Genga, nel 2024-2025 con i "Frogs": "Ho sempre allenato squadre forti con giocatori eccezionali dal punto di vista umano. Ci aspettavamo di competere per il titolo, ma non di fare questo tipo di percorso: siamo stati perfetti. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla società e alla Curva Castello. Pergolese-Sassoferrato Genga? Il mio cuore è diviso, entrambe hanno buone chances di salvarsi"

