Negli Usa è il Tax day ma continuano i tagli del Doge all’agenzia delle entrate 20mila dipendenti in uscita

È il giorno della verità per l‘Internal Revenue Service, omologo statunitense dell’AgenziaUsa il 15 aprile è il Tax day, il giorno in cui si presentano le dichiarazioni dei redditi. Ma quest’anno non è come gli altri: sulle teste deiincombe la scure deiimposti dal Dipartimento per l’efficienza governativa su cui vigila Elon Musk, che intende eliminare entro metà maggio il 20% della forza lavoro che a inizio anno contava 100mila persone. Secondo la Cnn, proprio questa settimana – in cui il carico di lavoro è enorme – il personale attende notizie sulla propria sorte lavorativa. I, scrive l’Ap, inizieranno dall’ufficio per i diritti civili, che verrà ridimensionato del 75%. Bloomberg tax dal canto suo riporta che circa circa, dunque proprio la cifra auspicata dal, sono pronti ad accettare la seconda offerta di “scivolo” verso la pensione dell’amministrazione Trump, che prevede un congedo amministrativo retribuito fino al 30 settembre.