Ciclismo i dirigenti toscani con incarichi nella Federazione

Ciclismo per il quadriennio 2025/2028. Quattordici i dirigenti toscani che ne fanno parte. Oltre al vice-presidente il fiorentino Saverio Metti e alla consigliera Laura Puccetti, sono stati nominati nelle varie commissioni Roberto Fontini (presidente Commissione Giovanile), Mauro Renzoni, Gianni Cantini (presidente settore amatoriale e cicloturistico), l’ex corridore Massimiliano Lelli, Franco Rossi, Christian Ferrari (Struttura Tecnica), Enrico Landucci, Sergio Sbrilli, Enzo Tomellini, Alessandro Villani, Maurizio Melis e Francesco Zingoni (direttori di corsa e sicurezza). Sport.quotidiano.net - Ciclismo, i dirigenti toscani con incarichi nella Federazione Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 15 aprile 2025 - Con la nomina delle varie Commissioni completato l’organigramma della Federper il quadriennio 2025/2028. Quattordici iche ne fanno parte. Oltre al vice-presidente il fiorentino Saverio Metti e alla consigliera Laura Puccetti, sono stati nominati nelle varie commissioni Roberto Fontini (presidente Commissione Giovanile), Mauro Renzoni, Gianni Cantini (presidente settore amatoriale e cicloturistico), l’ex corridore Massimiliano Lelli, Franco Rossi, Christian Ferrari (Struttura Tecnica), Enrico Landucci, Sergio Sbrilli, Enzo Tomellini, Alessandro Villani, Maurizio Melis e Francesco Zingoni (direttori di corsa e sicurezza).

