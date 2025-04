Chris Martin e la depressione il video su Instagram

Chris Martin, il frontman dei Coldplay, soffre di depressione e pubblica un video su Instagram per dare alcuni suggerimenti su come combatterla."Ciao, sono Chris. Ho notato che nell'ultimo periodo alcune persone, me compreso, stanno lottando un po' con la depressione. Così volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che magari qualcuna di queste possa essere utile anche a voi", dice in un filmato da Hong Kong, dove è impegnato con il tour. Tra i suggerimenti del cantante, il primo è quello di "scrivere liberamente tutti i vostri pensieri per 12 minuti, e poi bruciare i fogli. È molto bello". Poi "la meditazione trascendentale, per me è meravigliosa". Inoltre c'è il 'Metodo Costello' tra i suggerimenti di Martin, movimenti terapeutici "che fanno bene al vostro cervello".

