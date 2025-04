Festa della Polizia il questore Mastromattei La questura deve avere una sede degna

Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha celebrato il 173esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia che si è svolta nel Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena. "Sono aumentati i furti ed i reati contro le persone - ha affermato il questore. Forlitoday.it - Festa della Polizia, il questore Mastromattei: "La questura deve avere una sede degna" Leggi su Forlitoday.it Martedì ladi Statoprovincia di Forlì-Cesena ha celebrato il 173esimo anniversariosua fondazione con una cerimonia che si è svolta nel Centro addestramentodi Stato di Cesena. "Sono aumentati i furti ed i reati contro le persone - ha affermato il

Festa della Polizia, il questore Mastromattei: "La questura deve avere una sede degna". 173° della fondazione della Polizia di Stato. Il Questore di Forlì-Cesena Mastromattei: crescita dei reati a partire da quelli commessi dai minori. Il questore Mastromattei: "Mi impegnerò per dare una sede dignitosa alla questura". Lattuca strizza l’occhio: “Cesena c’è”. La Polizia di Stato fa festa. Cerimonia all’auditorium del Caps. Festa della Polizia, encomi e lodi per tanti agenti: l'elenco dei premiati dal questore Mastromattei. Nuova Questura, il sindaco: "C’è l’idea di un polo della sicurezza. Anche con i carabinieri". Ne parlano su altre fonti

