Tg Economia – 15 4 2025

Unlimitednews.it - Tg Economia – 15/4/2025 Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Torna a salire il debito pubblico– Confcommercio rivede al ribasso le stime di crescita– A Pasqua 11 milioni di italiani in viaggio– I Buoni del Tesoro fuori dal calcolo dell’Iseesat/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo

Potrebbe interessarti anche:

Tg Economia – 11/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Referendum, con “Futura” la Cgil lancia la corsa al quorum – Intesa Sanpaolo, design chiave del successo per il Made in Italy – Materiali per le ...

Tg Economia – 14/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – A febbraio cala la produzione industriale – Via libera al disegno di legge che tutela l’agroalimentare – L’Italia tra i protagonisti del Seatrade ...

Tg Economia – 27/3/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizioni: – Acqua, allarme Corte dei Conti per sprechi e scarsi investimenti – Auto, il mercato dell’usato cresce per il quinto mese consecutivo – Generali, il ...

Trump: "Economia in contrazione? E' un periodo di transizione, ci vuole tempo". Btp Più, chiusi ordini. Raccolta totale a 14,9 miliardi, Mef alza i tassi. Il Festival dell’Economia è pronto per animare le piazze di Trento. Da Baku l'appello: non c'è giustizia climatica senza pace. Accensione riscaldamento 2024: quando si possono attivare i caloriferi zona per zona. Manovra finanziaria, tutti i bonus della Legge di Bilancio 2025. Ne parlano su altre fonti