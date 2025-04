Ecco il bando per le cure termali Inps requisiti e come fare domanda

Inps ha pubblicato il bando 2025 per l'accesso ai contributi per le cure termali, un'agevolazione promossa dal Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST. L'iniziativa è rivolta agli aventi diritto che desiderano usufruire di trattamenti sanitari non convenzionali, noti per i benefici in ambito preventivo, terapeutico e riabilitativo. Questa misura rientra tra le politiche dell'Istituto per promuovere il benessere psico-fisico degli iscritti, offrendo sostegno economico per le cure termali riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è riservato ai beneficiari previsti dal regolamento del Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST, con priorità a chi necessita di trattamenti per patologie croniche, percorsi di riabilitazione post-malattia e miglioramento della qualità della vita. I trattamenti termali ammessi devono essere erogati da strutture riconosciute e rientrare tra le cure utili per la prevenzione e il recupero funzionale.

