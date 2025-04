.com - Motocross / EMX250, Simone Mancini ottiene la prima vittoria di manche in carriera in Trentino

Il classe 2007 di Cingoli, dopo un periodo sfortunato, riesce a cogliere lain campionato nel campionato europeo. “Grazie ai tifosi: che casino!”CINGOLI, 15 aprile 2025 – Dopo un periodo complicatotorna a vincere una gara die lo fa in grande stile. Il talento cingolano, classe 2007 e vice campione del mondo MX125, ha vinto lainnel Campionato Europeodomenica scorsa, nel Gp d’Italia di Pietramurata in, con la sua Fantic.“Nelle prove libere ho avuto una forte caduta per u problema tecnico – ha dichiarato aMagazine subito dopo la fine della gara -, sbattendo forte in varie parti del corpo: ero veramente acciaccato. Nella, mentre ero quinto in lotta per la terza posizione, ho avuto un altro problema tecnico e mi sono ritirato.