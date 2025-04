Roma blitz contro corse clandestine su Tuscolana e Anagnina oltre 400 persone identificate

controlli a tappeto nei parcheggi dei centri commerciali. Elevate 26 sanzioni e ritirate 5 carte di circolazione.Cronaca di Roma – Due blitz coordinati dalle forze dell'ordine sono stati eseguiti nelle ultime due settimane tra via Tuscolana e via Anagnina, zone da tempo monitorate per la presenza di raduni notturni legati al fenomeno dell'"autotuning".L'intervento è scattato nei parcheggi di un noto centro commerciale, dove a partire dalle 22 diverse auto e gruppi di appassionati si erano radunati. L'operazione ha coinvolto gli agenti del commissariato Romanina e delle Volanti, con il supporto della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, sotto il coordinamento della Questura di Roma.Il bilancio complessivo è di oltre 400 persone identificate e circa 200 veicoli sottoposti a verifiche approfondite.

