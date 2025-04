Roma coppia uccisa al Pigneto a colpi di pistola si indaga su un’esecuzione

colpiti mentre erano in bicicletta su via Prenestina. Ipotesi regolamento di conti.Cronaca di Roma – Terrore nella serata di domenica 14 aprile al Pigneto, dove una coppia di cittadini cinesi è stata assassinata in strada a colpi di pistola. L’agguato è avvenuto intorno alle 23 all’altezza del civico 70 di via Prenestina, mentre i due – lui di 53 anni, lei di 38 – si trovavano in bicicletta.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di piazza Dante e dagli investigatori della settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci, sarebbero stati due sconosciuti a bordo di una moto ad aprire il fuoco, esplodendo sei colpi e colpendo le vittime alla nuca prima di fuggire.L’esecuzione, fredda e mirata, ha spinto gli inquirenti a non escludere alcuna pista. Romadailynews.it - Roma, coppia uccisa al Pigneto a colpi di pistola: si indaga su un’esecuzione Leggi su Romadailynews.it Due cittadini cinesiti mentre erano in bicicletta su via Prenestina. Ipotesi regolamento di conti.Cronaca di– Terrore nella serata di domenica 14 aprile al, dove unadi cittadini cinesi è stata assassinata in strada adi. L’agguato è avvenuto intorno alle 23 all’altezza del civico 70 di via Prenestina, mentre i due – lui di 53 anni, lei di 38 – si trovavano in bicicletta.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di piazza Dante e dagli investigatori della settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci, sarebbero stati due sconosciuti a bordo di una moto ad aprire il fuoco, esplodendo seie colpendo le vittime alla nuca prima di fuggire.L’esecuzione, fredda e mirata, ha spinto gli inquirenti a non escludere alcuna pista.

