Aimee Lou Wood di White Lotus la parodia del Saturday Night Live e la sua reazione Uno sketch cattivo e non divertente Sono stata bullizzata per anni per i miei denti

parodia al Saturday Night Live, l'attrice britannica ha risposto via social, suscitando la solidarietà di colleghi e fan Vanityfair.it - Aimee Lou Wood di White Lotus, la parodia del Saturday Night Live e la sua reazione: «Uno sketch cattivo e non divertente. Sono stata bullizzata per anni per i miei denti» Leggi su Vanityfair.it Protagonista di unaal, l'attrice britca ha risposto via social, suscitando la solidarietà di colleghi e fan

