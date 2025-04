Dalla non raccolta delle deiezioni canine al conferimento rifiuti a Spoltore i controlli della Guardia civica ambientale

Spoltore riparte la “guerra” alle colonie feline non registrate, la mala gestione degli animali, la mancata raccolta delle deiezioni canine e la mancata pulizia dei terreni incolti oltre che all’illecito conferimento dei rifiuti e lo fa con la Guardia civica ambientale con i cui volontari è. Ilpescara.it - Dalla non raccolta delle deiezioni canine al conferimento rifiuti: a Spoltore i controlli della Guardia civica ambientale Leggi su Ilpescara.it riparte la “guerra” alle colonie feline non registrate, la mala gestione degli animali, la mancatae la mancata pulizia dei terreni incolti oltre che all’illecitodeie lo fa con lacon i cui volontari è.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo a Firenze: riaperto centro raccolta rifiuti nel viale Guidoni

Multiutility fa sapere che è stato riaperto il centro di raccolta rifiuti di Firenze in viale Guidoni, adiacente al parco di San Donato, chiuso questa mattina, 28 gennaio 2025, in via precauzionale ...

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello

Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il ...

Grande Fratello, l'assurdo gesto del fandom di Zeudi Di Palma, la raccolta per donarle il montepremi di 50 mila euro

Le fan di Zeudi Di Palma si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, arrivata quinta classificata nel reality show del Grande Fratello.

Dalla non raccolta delle deiezioni canine al conferimento rifiuti: a Spoltore i controlli della Guardia civica ambientale. Multe fino a 500 euro per chi non raccoglie la pupù degli animali. I padroni a lezione dalle Guardie ecologiche volontarie. Multe fino a 500 euro per chi non raccoglie i bisogni dei cani. Deiezioni canine non raccolte, il Comune di Savigliano adotta nuove misure: presto il via ai controlli. A Saluzzo il sacchetto per le deiezioni canine non basta più. Bari, lotta agli incivili delle deiezioni canine. Palone: “Multe a chi non ha con sé bustine e acqua” - VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta infocilento.it: Stella Cilento: ordinanza per la custodia dei cani, ecco le regole per i proprietari - Il provvedimento è arrivato anche in seguito al crescente fenomeno dell'abbandono di deiezioni canine sul territorio comunale ...

Riporta cuneodice.it: Deiezioni canine, a Savigliano in vigore una nuova ordinanza - è purtroppo un dato di fatto che in questo periodo dell’anno aumentino notevolmente le segnalazioni per deiezioni canine non rimosse dai proprietari dei nostri amici a quattro zampe. L’assessorato all ...

Scrive laregione.ch: Deiezioni canine su suolo pubblico e privato, giro di vite - Viticoltori, società sportive e genitori puntano il dito contro i proprietari degli amici a quattro zampe che non provvedono alla pulizia ...