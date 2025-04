Chi ha vinto Nuova Scena 2 Il trionfo di Cuta il più implacabile

Cuta, 23 anni, originario di San Giuliano Milanese, il vincitore della seconda stagione di “Nuova Scena” di Netflix. Il rapper milanese nella finale del Fabrique di Milano ha battuto Nox (secondo classificato) e CamilWay (terzo), aggiudicandosi i 100mila euro del premio finale (oltre alla clamorosa visibilità fornita dalla piattaforma). I finalisti hanno avuto l’opportunità di portare sul palco tre nuovi inediti, collaborando con alcuni tra i più importanti producer della Scena italiana. Insieme a Junior K, Cuta ha portato “Sedicenne Incinta”. CamilWay, lavorando con Yung Snapp, ha mostrato il suo lato emotivo nel brano “Nuova Vita”. Infine NOX ha fatto ballare il pubblico con il suo nuovo brano “Zin Zin”, prodotto da Madfingerz. LUCIDI Nuova Scena NETFLIX - La decisione finale sul vincitore è spettata ai tre giudici Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier (gli stessi della prima stagione). Ilgiorno.it - Chi ha vinto Nuova Scena 2? Il trionfo di Cuta, il più implacabile Leggi su Ilgiorno.it Milano, 15 aprile 2025 – È il rapper, 23 anni, originario di San Giuliano Milanese, il vincitore della seconda stagione di “” di Netflix. Il rapper milanese nella finale del Fabrique di Milano ha battuto Nox (secondo classificato) e CamilWay (terzo), aggiudicandosi i 100mila euro del premio finale (oltre alla clamorosa visibilità fornita dalla piattaforma). I finalisti hanno avuto l’opportunità di portare sul palco tre nuovi inediti, collaborando con alcuni tra i più importanti producer dellaitaliana. Insieme a Junior K,ha portato “Sedicenne Incinta”. CamilWay, lavorando con Yung Snapp, ha mostrato il suo lato emotivo nel brano “Vita”. Infine NOX ha fatto ballare il pubblico con il suo nuovo brano “Zin Zin”, prodotto da Madfingerz. LUCIDINETFLIX - La decisione finale sul vincitore è spettata ai tre giudici Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier (gli stessi della prima stagione).

