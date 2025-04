Dazio non ti temo le eccellenze di cibo e vino sfidano Trump a testa alta L’asso nella manica La qualità del Made in Italy

eccellenze italiane del food&wine si dicono pronte a sfidare Trump a testa alta (e schiena dritta), forti di una qualità indiscussa dell’agroalimentare e del vitivinicolo che da sempre dominano, tra tradizione e innovazione, sapienza artigianale e declinazione imprenditoriale alle nuove tecnologie, il mercato internazionale.Pertanto, ormai non si contano più i nomi punta del settore che negli ultimi giorni hanno argomentato a suon di dati e di riscontri sul campo la sicurezza opposta alla sfida americana con la minaccia dei dazi, agitata come uno spauracchio dai soliti “gufi” dell’economia. Previsione fosche, quelle sventolate dalle cassandre antigovernative specialmente, che non spaventano però le le eccellenze italiane del comparto, anzi. le sprona a reagire con orgoglio e determinazione, forti della qualità ineguagliabile dei loro prodotti e della capacità di adattamento che da sempre contraddistingue il nostro spirito imprenditoriale. Secoloditalia.it - Dazio non ti temo: le eccellenze di cibo e vino sfidano Trump a testa alta. L’asso nella manica? La qualità del Made in Italy Leggi su Secoloditalia.it Dazi Usa, l’Italia non trema. Anzi: leitaliane del food&wine si dicono pronte a sfidare(e schiena dritta), forti di unaindiscussa dell’agroalimentare e del vitivinicolo che da sempre dominano, tra tradizione e innovazione, sapienza artigianale e declinazione imprenditoriale alle nuove tecnologie, il mercato internazionale.Pertanto, ormai non si contano più i nomi punta del settore che negli ultimi giorni hanno argomentato a suon di dati e di riscontri sul campo la sicurezza opposta alla sfida americana con la minaccia dei dazi, agitata come uno spauracchio dai soliti “gufi” dell’economia. Previsione fosche, quelle sventolate dalle cassandre antigovernative specialmente, che non spaventano però le leitaliane del comparto, anzi. le sprona a reagire con orgoglio e determinazione, forti dellaineguagliabile dei loro prodotti e della capacità di adattamento che da sempre contraddistingue il nostro spirito imprenditoriale.

