Brescia tenta di uccidersi insieme alla figlia con i gas di scarico arrestato un 37enne

Bresciano si è chiuso in auto con la figlia di sei anni e ha tentato di togliersi la vita e di uccidere la bambina collegando un tubo da aspirapolvere con lo scarico dell'auto. La bambina è ancora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti - avvisati dai parenti dell'uomo - quando l'auto. È stato portato in carcere il padre di 37 anni che ieri nel Bresciano si è chiuso in auto con la figlia di sei anni e ha tentato di togliersi la vita e di uccidere la bambina collegando un tubo da aspirapolvere con lo scarico dell'auto. La bambina è ancora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti - avvisati dai parenti dell'uomo.

Tenta di uccidersi a 17 anni nella chiesetta diroccata a Jesi, salvata per caso da un passante: ora è in Rianimazione

JESI Un momento di disperazione profonda, in cui la sua anima così fragile ha rischiato di finire in pezzi come un cristallo. Non ha più trovato vie d?uscita al suo malessere, non...

Tenta di uccidersi insieme alla figlia di 6 anni con i gas di scarico dell’auto: come sta la bimba

È stato portato in carcere il padre di 37 anni che ieri si è chiuso in auto insieme alla figlia di 6 anni tentando di uccidere entrambi collegando un tubo da aspirapolvere con lo scarico dell'auto. ...

Gli tolgono i cani e tenta di uccidersi, i carabinieri: “Lo abbiamo salvato parlando dei nostri cuccioli”

Lavoro di squadra e dedizione: questi i valori che guidano i tre carabinieri che nel pomeriggio hanno salvato un uomo che stava provando a togliersi la vita.Continua a leggere

