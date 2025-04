Milan Ravelli Allenatore Spicca Allegri Ecco perché E Tare…

Ravelli, giornalista, ha parlato del direttore sportivo del Milan. Poi il parere sul possibile nuovo Allenatore. Il punto su Tare e Allegri Pianetamilan.it - Milan, Ravelli: “Allenatore? Spicca Allegri. Ecco perché. E Tare…” Leggi su Pianetamilan.it Arianna, giornalista, ha parlato del direttore sportivo del. Poi il parere sul possibile nuovo. Il punto su Tare e

Potrebbe interessarti anche:

Milan, Ravelli: “Allenatore? Spicca Allegri. Ecco perché. E Tare…”

Arianna Ravelli, giornalista, ha parlato del direttore sportivo del Milan. Poi il parere sul possibile nuovo allenatore. Il punto su Tare e Allegri

Milan-Parma, Conceicao: “Theo e Leao? Sono scelte dell’allenatore”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025

Capozucca: “Il Milan cambierà sicuramente allenatore. Su Allegri dico…”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Capozucca ha parlato del Milan e dei possibili cambiamenti in vista della prossima stagione

Milan, Ravelli: “Allenatore? Spicca Allegri. Ecco perché. E Tare…”. Milan, avviso al nuovo ds: allenatore e bomber stavolta non si possono sbagliare. Milan Ravelli Allenatore Spicca Allegri Ecco perché E Tare…. Ne parlano su altre fonti

Secondo spaziomilan.it: Milan, nuovo allenatore: tre nomi nel mirino, ma un profilo spicca su tutti - La ricerca del Milan per il prossimo allenatore ha portato i suoi frutti. In tre si giocano la panchina rossonera, ma al momento il grande favorito è solo uno. Il mese di aprile appena iniziato sarà ...

Scrive notiziemilan.it: Tare porta al Milan un allenatore a sorpresa: tifosi spiazzati - già apprezzato da figure di spicco come Ibrahimovic e noto per il suo lavoro con la Lazio. La sua eventuale nomina potrebbe aprire scenari inattesi anche per la scelta del nuovo allenatore, con nomi ...

Nota di milanlive.it: Milan italiano: fra sogno e realtà, chi può essere il nuovo allenatore - Il Milan sta già programmando la prossima stagione e si pensa ad un allenatore italiano ... il Milan avrebbe bisogno di un profilo di grande spicco, di uno dei migliori su piazza (come lo ...