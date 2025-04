VIDEO Sindacalista aggredito il presidio si trasforma in corteo per le vie di Sestri Ponente

Sestri Ponente, per manifestare solidarietà al dirigente sindacale aggredito questa mattina nel quartiere. Tra i partecipanti, vari esponenti ovviamente della Cgil e poi di Pd, M5s, Avs, forze progressiste e. Genovatoday.it - VIDEO | Sindacalista aggredito: il presidio si trasforma in corteo per le vie di Sestri Ponente Leggi su Genovatoday.it Bandiere, striscioni e "Bella Ciao": si sono ritrovati in centinaia in piazza Baracca, a, per manifestare solidarietà al dirigente sindacalequesta mattina nel quartiere. Tra i partecipanti, vari esponenti ovviamente della Cgil e poi di Pd, M5s, Avs, forze progressiste e.

L'agguato, gli sputi e il saluto romano: sindacalista aggredito, le reazioni e il presidio del pomeriggio. Il saluto fascista, gli sputi e le botte: aggredito sindacalista Cgil a Genova. Bandiere e "Bella ciao": in centinaia al presidio dopo l'aggressione del sindacalista. Genova, Cgil denuncia: "Nostro sindacalista vittima di vile aggressione fascista". Aggredito sindacalista, Camera del Lavoro e Cgil convocano presidio. Operai presi a sprangate a Seano, la sindacalista: "Aggressione mafiosa che non stupisce". Ne parlano su altre fonti

Lo riporta genovatoday.it: L'agguato, gli sputi e il saluto romano: sindacalista aggredito, reazioni e veleni aspettando il presidio - Non usano mezzi termini Cgil e Camera del Lavoro di Genova: "Una vile aggressione fascista". Un fiume di condanne (ma anche di polemiche) da parte delle forze politiche e delle associazioni del territ ...

Riporta genovatoday.it: Aggredito sindacalista, Camera del Lavoro e Cgil convocano presidio - Appuntamento alle ore 17 in piazza Baracca. Il segretario ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso ...