Scontro sui parchi pubblici I comitati No alla gestione privata VIDEO

Scontro sulla gestione dei parchi pubblici a Napoli. I comitati cittadini denunciano da diverse settimane la volontà del Comune di affidare la gestione delle aree verdi ad associazioni ed eventi privati. Il perché di questa scelta è da ricercare nel fatto che l'amministrazione non ha le risorse. Napolitoday.it - Scontro sui parchi pubblici. I comitati: "No alla gestione privata" |VIDEO Leggi su Napolitoday.it sulladeia Napoli. Icittadini denunciano da diverse settimane la volontà del Comune di affidare ladelle aree verdi ad associazioni ed eventi privati. Il perché di questa scelta è da ricercare nel fatto che l'amministrazione non ha le risorse.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovi cestini per la raccolta differenziata nei parchi e giardini pubblici

Bergamo. In queste settimane è in corso un’ innovazione nella gestione della raccolta dei rifiuti. Dopo l’installazione di 50 batterie di cestini autocompattanti nelle zone di maggiore passaggio ...

I parchi pubblici di Bondano e San Vitale alla ‘Croce Oro’

La Croce Oro gestirà il Parco del Bondano e quello di via San Vitale, mentre quello dei limoni di Castagnetola sarà gestito dall’impresa individuale di Valori Maurizio. Nei giorni scorsi ...

Allerta per forti venti, a Reggio Calabria disposta la chiusura di alcuni parchi pubblici

L'allerta meteo per forte vento ha indotto il Comune di Reggio Calabria a disporre la chiusura di alcuni parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli. A stabilirlo è l'ordinanza dirigenziale del ...

Scontro sui parchi pubblici. I comitati: "No alla gestione privata" |VIDEO. Espropri per area verde? Il comitato: "Sui colli mancano anche i bus". "Villa Borghese come la Colombo": petizione per lo stop di risciò e auto elettriche. Risciò travolge bici a Villa Borghese: "Fuori tutti i veicoli dal parco". Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Scontro sui forum dei quartieri. I comitati: "Serve l’elezione diretta" - Sono già un centinaio gli iscritti. Ma alcuni comitati cittadini bocciano senz’appello i nuovi organismi. "Questi forum non sono elettivi. I cittadini non potranno scegliere direttamente i loro ...

Segnala lanazione.it: Scontro sui conti pubblici. La voce delle associazioni : "No ai tagli dei servizi" - Le organizzazioni imprenditoriali dell’Umbria hanno incontrato Proietti e Bori "Prima cosa da fare: migliorare la manovra. Impensabile alzare le tariffe" . Cna, Confartigianato Imprese ...