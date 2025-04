Attacco al Comune di Milano con la truffa del finto Captcha

Comune di Milano segnala il pericolo di un particolare tipo di truffa informatica, che spinge l’utente stesso a installare un virus sul proprio computer. Una sequenza di tasti richiesta da un qualsiasi sito internet per dimostrare di non essere un robot, un finto Captcha che porta a infettare il proprio computer.Questo tipo di virus è molto rischioso per i privati, ma possono diventare disastrosi per le amministrazioni pubbliche e le aziende. Basta un click per perdere potenzialmente l’accesso a milioni di dati riservati di fornitori, clienti o cittadini.La truffa del finto CaptchaNella mail, il supporto tecnico per la sicurezza informatica del Comune di Milano avverte i dipendenti: “Se visitando un sito web ricevete la richiesta: ‘Per confermare che non sei un robot, premi win+r, ctrl+v e premi enter‘, non fatelo! Si tratta di un sito infetto. Quifinanza.it - Attacco al Comune di Milano con la truffa del finto Captcha Leggi su Quifinanza.it In una mail mandata ai suoi dipendenti, ildisegnala il pericolo di un particolare tipo diinformatica, che spinge l’utente stesso a installare un virus sul proprio computer. Una sequenza di tasti richiesta da un qualsiasi sito internet per dimostrare di non essere un robot, unche porta a infettare il proprio computer.Questo tipo di virus è molto rischioso per i privati, ma possono diventare disastrosi per le amministrazioni pubbliche e le aziende. Basta un click per perdere potenzialmente l’accesso a milioni di dati riservati di fornitori, clienti o cittadini.LadelNella mail, il supporto tecnico per la sicurezza informatica deldiavverte i dipendenti: “Se visitando un sito web ricevete la richiesta: ‘Per confermare che non sei un robot, premi win+r, ctrl+v e premi enter‘, non fatelo! Si tratta di un sito infetto.

Potrebbe interessarti anche:

Forze dell'ordine sotto attacco a Torino, Milano e prima del derby di Roma. Piantedosi: “Ulteriori misure in arrivo”

« Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le forze dell’ordine : a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave ...

Salva Milano, il fronte del no si organizza: “Scendete in piazza con noi”. Presidio davanti al Comune

Milano – Il fronte del no al salva Milano si riunirà oggi in presidio davanti a Palazzo Marino, dalle 16.30, per manifestare durante la seduta del Consiglio comunale. Una “chiamata a raccolta ...

Inchiesta sull'urbanistica di Milano, arrestato per corruzione un ex dirigente del Comune

AGI - Per la prima volta nell'ambito delle numerose indagini sull'urbanistica milanese viene contestato il reato di corruzione. L'architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione ...

Attacco hacker al fornitore di Atm Milano: cosa rischiano gli abbonati e a cosa fare attenzione. Milano, il salasso "senza avviso" è un caso: "1.500 euro di multa per un rosso in pandemia" | .it. Le suore di clausura fregate dalla truffa telefonica: «La badessa ha dato 2.700 euro a una falsa impiegata del comune. Truffe e frodi informatiche in Lombardia, ecco le più diffuse e pericolose. Nuovi attacchi hacker filorussi ai siti italiani, colpiti il Comune di Milano e 4 Regioni. Il Sito del Comune di Milano Offline da Due Giorni: Manutenzione o Attacco Informatico?. Ne parlano su altre fonti

Nota di fanpage.it: Attacco hacker, violati i dati degli utenti registrati all’app di Atm a Milano - I dati degli utenti registrati alla app dell'azienda del trasporto locale milanese sono stati violati in seguito ad un attacco hacker a Mooney Servizi ...

Si apprende da msn.com: Attacco hacker al fornitore di Atm Milano: cosa rischiano gli abbonati e a cosa fare attenzione - Lo scorso 5 aprile un attacco informatico ha violato i server di Mooney, società responsabile del trattamento dei dati personali di chi usufruisce dei servizi di Atm e di altre municipalizzate in Abru ...

Come scrive notizie.com: Truffa del curriculum: l’ultimo attacco phishing, come riconoscerlo e cosa fare in caso di telefonata - Così nelle ultime ore i campanelli d’allarme sono risuonati su un nuovo tentativo di truffa messo in atto dai cybercriminali ... Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Milano – ...