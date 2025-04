La doppia morale dello Stato biscazziere tornano le sponsorizzazioni e diritto all’azzardo ma il calciatore che scommette non va in Nazionale

Nazionale chi ha scommesso”. Così d’imperio, senza distinzioni, diritto e forse nemmeno buon senso. Una sparata da bar, misto di qualunquismo e doppiopesismo, che però stavolta viene addirittura dal ministro dello Sport. Nelle parole di Abodi, che ha proposto di fatto di bandire dalla Nazionale tutti i calciatori coinvolti nella recente inchiesta sulle scommesse clandestine (e ovviamente gli sportivi di altre discipline in ogni caso a venire), c’è più di un dettaglio che non torna.Innanzitutto il meccanismo: come dovrebbe avvenire questo fantomatico bando? Probabilmente attraverso la famosa “carta dei doveri” per gli atleti, annunciata a ottobre 2023 quando esplose per la prima volta il caso scommesse: dopo un anno e mezzo non ce n’è traccia. Laddove venisse approvata per davvero, sarebbe un testo governativo (quindi politico) che mette bocca nelle nazionali. Ilfattoquotidiano.it - La doppia morale dello Stato biscazziere: tornano le sponsorizzazioni e “diritto all’azzardo”, ma il calciatore che scommette non va in Nazionale Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Via dallachi ha scommesso”. Così d’imperio, senza distinzioni,e forse nemmeno buon senso. Una sparata da bar, misto di qualunquismo e doppiopesismo, che però stavolta viene addirittura dal ministroSport. Nelle parole di Abodi, che ha proposto di fatto di bandire dallatutti i calciatori coinvolti nella recente inchiesta sulle scommesse clandestine (e ovviamente gli sportivi di altre discipline in ogni caso a venire), c’è più di un dettaglio che non torna.Innanzitutto il meccanismo: come dovrebbe avvenire questo fantomatico bando? Probabilmente attraverso la famosa “carta dei doveri” per gli atleti, annunciata a ottobre 2023 quando esplose per la prima volta il caso scommesse: dopo un anno e mezzo non ce n’è traccia. Laddove venisse approvata per davvero, sarebbe un testo governativo (quindi politico) che mette bocca nelle nazionali.

