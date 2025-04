Alessandro Cattelan a Italia8217s Got Talent la giuria e i conduttori della nuova edizione del talent show

Alessandro Cattelan è la novità della nuova edizione di Italia's Got talent. Il conduttore siederà al tavolo dei giudici con i veterani Frank Matano e Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. Gianluca Fru e Aurora Leone i conduttori: ecco le anticipazioni della nuova edizione del talent show in arrivo su Disney+. Leggi su Fanpage.it è la novitàdi Italia's Got. Il conduttore siederà al tavolo dei giudici con i veterani Frank Matano e Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. Gianluca Fru e Aurora Leone i: ecco le anticipazionidelin arrivo su Disney+.

Italia's Got Talent 2025: Alessandro Cattelan arriva in giuria, Aurora e Fru ancora alla conduzione