Contro gli incidenti stradali il super progetto della Provincia in campo associazioni UniBg e 10 Comuni

incidenti stradali e promuovere la guida sicura. Prende il via il progetto della Provincia di Bergamo “Mobilità sicura”, iniziativa nazionale finanziata con il fondo Contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere progettualità finalizzate alla prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale correlata ad alcol e droga, con particolare attenzione ai giovani. Altro obiettivo del progetto è il miglioramento della collaborazione tra enti locali e forze dell’ordine, con l’adozione di protocolli condivisi per il monitoraggio e l’intervento su strada.Le azioni previsteLa Provincia di Bergamo ha partecipato al bando aggiudicandosi un contributo di 100 mila euro con un progetto che coinvolge un’ampia rete di partner: Aci, Associazione Genitori Antidroga, Università di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza, Ats Bergamo, Associazione Ragazzi On the Road, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Polizia Locale di Bergamo, Comuni di Albino, Caravaggio, Dalmine, Mozzo, Paladina, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Stezzano, Treviglio, Treviolo. Bergamonews.it - Contro gli incidenti stradali il super-progetto della Provincia: in campo associazioni, UniBg e 10 Comuni Leggi su Bergamonews.it Obiettivo: ridurre glie promuovere la guida sicura. Prende il via ildi Bergamo “Mobilità sicura”, iniziativa nazionale finanziata con il fondol’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidrogaPresidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere progettualità finalizzate alla prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale correlata ad alcol e droga, con particolare attenzione ai giovani. Altro obiettivo delè il miglioramentocollaborazione tra enti locali e forze dell’ordine, con l’adozione di protocolli condivisi per il monitoraggio e l’intervento su strada.Le azioni previsteLadi Bergamo ha partecipato al bando aggiudicandosi un contributo di 100 mila euro con unche coinvolge un’ampia rete di partner: Aci, Associazione Genitori Antidroga, Università di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza, Ats Bergamo, Associazione Ragazzi On the Road, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Polizia Locale di Bergamo,di Albino, Caravaggio, Dalmine, Mozzo, Paladina, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Stezzano, Treviglio, Treviolo.

