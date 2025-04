A RomaIstantanea digitale la due giorni sulla comunicazione liberata dal politicamente corretto

politicamente corretto non è più un dogma intoccabile. La cancel culture è stata messa in discussione dall’accademia, dalla politica e dal mondo dell’informazione. In questa due giorni capiremo insieme che strade prenderà la comunicazione, ora che sembra essersi liberata dalla prigione del pensiero unico». A scandire queste parole è Andrea Moi, responsabile comunicazione di Fratelli d’Italia, alla vigilia dell’evento promosso dal partito di via della Scrofa, che domani e giovedì aprirà le porte della Camera di Commercio di Roma a una maratona di dibattiti sul presente e il futuro della parola pubblica, nell’era della fine delle censure algoritmiche.L’evento di Fratelli d’Italia: la comunicazione al centroUn appuntamento che ha il sapore del cambio di stagione. Secoloditalia.it - A Roma”Istantanea digitale”: la due giorni sulla comunicazione liberata dal politicamente corretto Leggi su Secoloditalia.it «Viviamo nell’era post-woke. Ilnon è più un dogma intoccabile. La cancel culture è stata messa in discussione dall’accademia, dalla politica e dal mondo dell’informazione. In questa duecapiremo insieme che strade prenderà la, ora che sembra essersidalla prigione del pensiero unico». A scandire queste parole è Andrea Moi, responsabiledi Fratelli d’Italia, alla vigilia dell’evento promosso dal partito di via della Scrofa, che domani e giovedì aprirà le porte della Camera di Commercio di Roma a una maratona di dibattiti sul presente e il futuro della parola pubblica, nell’era della fine delle censure algoritmiche.L’evento di Fratelli d’Italia: laal centroUn appuntamento che ha il sapore del cambio di stagione.

