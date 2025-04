Sofia di Svezia scelta la data speciale per il battesimo della piccola Ines

battesimo della piccola Ines, il Principe Carlo Filippo e la sua Sofia festeggeranno anche le loro nozze di alluminio. Da palazzo reale è stato confermato che l’ultima arrivata della famiglia riceverà il suo primo sacramento nella cappella del castello di Drottningholm a Stoccolma, venerdì 13 giugno. In quel giorno ricorrerà anche il decimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori.Doppi festeggiamenti per Sofia e Carlo Filippo di SveziaIl battesimo della Principessa Ines di Svezia, nata lo scorso inverno, sarà celebrato dal cappellano capo, il vescovo Johan Dalman, e dal pastore della Royal Court Assembly, il cappellano ordinario Michael Bjerkhagen. Dopo la cerimonia si terrà un ricevimento privato per tutti gli invitati. Dilei.it - Sofia di Svezia, scelta la data speciale per il battesimo della piccola Ines Leggi su Dilei.it A giugno la famiglia reale svedese ha un doppio motivo per festeggiare. Oltre al, il Principe Carlo Filippo e la suafesteggeranno anche le loro nozze di alluminio. Da palazzo reale è stato confermato che l’ultima arrivatafamiglia riceverà il suo primo sacramento nella cappella del castello di Drottningholm a Stoccolma, venerdì 13 giugno. In quel giorno ricorrerà anche il decimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori.Doppi festeggiamenti pere Carlo Filippo diIlPrincipessadi, nata lo scorso inverno, sarà celebrato dal cappellano capo, il vescovo Johan Dalman, e dal pastoreRoyal Court Assembly, il cappellano ordinario Michael Bjerkhagen. Dopo la cerimonia si terrà un ricevimento privato per tutti gli invitati.

