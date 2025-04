Bergamonews.it - Atalanta, John Murtough è un nuovo dirigente del club nerazzurro

Bergamo.entra a far parte della famiglia. A comunicarlo è la stessa società che fa sapere delingresso a livello dirigenziale nell’area sportiva del, in qualità di Director of Global Development,.Il 54enneinglese, che sarà coordinato dal Direttore Sportivo Tony D’Amico, va a potenziare un’area che mira a sviluppare ulteriormente la propria visione internazionale.“è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver operato per molti anni in Inghilterra con vari ruoli dirigenziali – come si legge nella nota della società -. I suoi trascorsi e i suoi incarichi più significativi con Everton, Fulham, Coventry City, ancora Everton, FA Premier League e Manchester United. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto ildanno il benvenuto a, augurandogli un buon lavoro nell’Area Sportiva diBC”.