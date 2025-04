Rajwa e Hussein di Giordania portano la figlia Iman in Bahrein le foto del primo viaggio all’estero

Bahrein - dove hanno incontrato re Hamad e dove pare abbiano anche guardato il Gran Premio di Formula Uno - portando con sé la primogenita di otto mesi Vanityfair.it - Rajwa e Hussein di Giordania portano la figlia Iman in Bahrein: le foto del primo viaggio all’estero Leggi su Vanityfair.it La principessa e il marito sono andati in- dove hanno incontrato re Hamad e dove pare abbiano anche guardato il Gran Premio di Formula Uno - portando con sé lagenita di otto mesi

